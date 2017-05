Burgemeester Staal: 'Er is juist gehandeld bij de gijzeling'

ARNHEM - Waarnemend burgemeester Staal van Arnhem vindt zijn beslissing om de wijk Klarendal hermetisch af te sluiten en een grote politiemacht in te zetten bij de gijzeling woensdag de enige juiste. 'Ik leg liever hierover verantwoording af dan over een verkeerde inschatting.' Dat zegt hij in een gesprek met Irene ten Voorde in De Week van Gelderland.

Staal werd telefonisch op de hoogte gebracht van de gijzeling. 'Met de terreurdreiging in Nederland was mijn eerste gedachte: het is zover! Ik heb meteen de driehoek (politie, OM en burgemeester) bijeengeroepen. Anderhalf uur na de melding bleek het te gaan om een verwarde man, maar we zaten wel met het bomvest. Dat bleef een gevaar, want we hadden geen idee wat hij daarmee van plan was. Rond drie uur, half vier konden we opgelucht ademhalen.'

Bezoek gijzelaars

De burgemeester heeft de twee gegijzelde ordehandhavers bezocht. 'Zij waren heel nuchter', zegt hij. 'Dat komt misschien ook omdat de gijzelnemer niet onaardig is geweest. Ze mochten van hem met de politie bellen en een van hen kon zijn vriendin appen. Maar de klap kan natuurlijk later komen. Ze hebben in ieder geval slachtofferhulp aangeboden gekregen.'

Toestand gijzelnemer

Hoe het met de gijzelnemer is, weet Staal niet. 'Hij is in hechtenis, maar ik heb geen idee hoe hij er psychisch aan toe is. De man is natuurlijk volstrekt in de war en daar moet je eigenlijk medelijden mee hebben. Maar hij is wel verantwoordelijk voor wat hij heeft aangericht, laat daar geen misverstand over bestaan!'

Het onderzoek naar de gijzeling loopt nog. 'Ik word hierover door justitie op de hoogte gehouden', zegt Staal.

'Finest hour'

Op de vraag of dit voor een (waarnemend) burgemeester zijn 'finest hours' zijn, moet Boele Staal lachen. 'Ik heb gewerkt als inspecteur van politie en een nachtdienst waarin niets gebeurde, was minder leuk. Het is in ieder geval bijzonder als aanspraak wordt gemaakt op je inschattingsvermogen en slagvaardigheid.'

