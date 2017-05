Achilles degradeert: KNVB handhaaft puntenaftrek

GROESBEEK - Achilles'29 is voor het spelen van de laatste wedstrijd van de competitie vanavond tegen Jong PSV gedegradeerd.

De beroepscommissie van de KNVB heeft besloten om de straf van drie punten aftrek te handhaven. Daardoor komt de Groesbeekse club op een onoverbrugbare achterstand van vijf punten op concurrent FC Dordrecht. Achilles kreeg de straf, omdat niet bijtijds was voldaan aan de financiële doelstellingen.

De club ging in beroep, omdat de voetbalbond op een te korte termijn de zaak had laten voorkomen. Maar dat beroep is afgewezen. Via een spoedappèl wil Achilles alsnog gelijk afdwingen, maar dat zal pas op zijn vroegst volgende week plaatsvinden.

Juridische strijd gaat door

Als de wedstrijd tegen Jong PSV vanavond wordt gewonnen en FC Dordrecht verliest uit tegen FC Den Bosch, dan kan degradatie via de rechter wellicht alsnog worden voorkomen. Maar als Dordrecht zonder puntenaftrek niet wordt ingehaald, zet Achilles de juridische strijd tegen de voetbalbond voort. De club wil bij degradatie een status als profclub krijgen, omdat er dan een overgangsperiode van twee jaar wordt geboden. Achilles speelde dit seizoen zonder proflicentie en bij degradatie zou dat betekenen dat er allerlei rechten vervallen. Zo mag bijvoorbeeld Jong Achilles dan niet meer in de derde divisie spelen.

Reactie KNVB

Voetbalbond KNVB reageert op de eigen website ook op de ingrijpende beslissing. 'De beroepscommissie is zich bewust van de consequenties voor Achilles ’29 bij het uitspreken van het vonnis. De commissie heeft echter de verantwoordelijkheid alle clubs in dezelfde competitie op onafhankelijke en evenredige wijze te beoordelen.'

De volledige verklaring van de KNVB is hier te lezen:

Achilles'29 krijgt drie punten in mindering