BuitenGewoon wandeling op de Duivelsberg

BERG EN DAL - Zondag 7 mei liep verslaggever Laurens Tijink voor het eerst een wandeling in de Gelderse natuur mét volgers van het natuurplatform BuitenGewoon. Hij meldde zich live in de uitzendingen van Radio Gelderland Zin in Zondag en Muziekcadeau.

De Duivelsberg heeft een rijke historie

De heuvelrug is ontstaan in de derde ijstijd (de Riss-ijstijd), toen machtige gletsjers de afzettingen van Rijn en Maas hoog opstuwden. In een latere ijstijd, die 20.000 jaar geleden eindigde, werden door smeltwater diepe dalen uitgeslepen en plaatselijk dikke lösslagen afgezet. Het mooiste voorbeeld van zo'n smeltwaterdal vormt het Filosofendal, dat met zijn steile hellingen denoordwest-grens van het reservaat vormt.

In het natuurgebied mag de natuur haar gang gaan. Dat betekent dat ook dode bomen bijvoorbeeld mogen blijven liggen. Een feest voor insecten en dus ook voor grotere dieren. Door het bijzondere karakter leven er ook bijzondere planten en dieren.

Staatsbosbeheer

Voor het eerst konden volgers van BuitenGewoon mee op een wandeling, in dit geval georganiseerd door Omroep Gelderland en Staatsbosbeheer. Boswachter Thijmen van Heerde gidste de groep. Hij kan als geen ander de wandelaars wijzen op de prachtige bijzonderheden die ze tegenkomen.

Natuurorganisatie ARK

Dit seizoen is ook Twan Teunissen weer van de partij. Twan was zes jaar lang presentator van BuitenGewoon. Nu staat hij naast de camera met de ambitie om samen met het hele BuitenGewoonteam het mooiste natuurprogramma van Nederland te maken! Naast zijn werk voor BuitenGewoon werkt hij voor ARK Natuurontwikkeling en in zijn vrije tijd bezoekt hij de Duivelsberg talloze malen per jaar. Zijn belevenissen in de natuur zijn te volgen op onze social media en daar is hij dan ook nog steeds te zien.

Uitzendingen terug luisteren?

Hier kunt u de uitzendingen van Zin in Zondag met daarin de bijdragen van Laurens Tijink terug luisteren.

Dit zijn de uitzendingen van Muziekcadeau, met daarin ook weer de bijdragen van Laurens Tijink.

Ook meelopen?

Wilt u ook meelopen met een wandeling van BuitenGewoon? Dat kan. Bij iedere wandeling kunnen maximaal 20 mensen meelopen. De eerstvolgende is op de Tongerensche Heide bij Emst. Die wordt in samenwerking met Geldersch Landschap en Kasteelen gewandeld. Opgeven kan via buitengewoon@gld.nl

Wilt u de route op de Duivelsberg zelf lopen? Dat kan natuurlijk ook. Die vindt u hier.