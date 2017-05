'Oplichtersnetwerk in regio Arnhem ontmaskerd'

ARNHEM - Beleggingsfondsen uit de regio Arnhem hebben ruim 1000 mensen in het hele land opgelicht. De gedupeerden zijn tientallen miljoenen euro's kwijtgeraakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Gelderlander.

Achter bedrijven als Centurion, Bali Investments en Hollandsche Wind blijken telkens dezelfde mensen te zitten. Ze verleidden mensen geld te steken in vakantiewoningen, zonnepanelen of windmolens. De oplichters haalden in korte tijd veel geld binnen en gingen daarna failliet. Ze opereren in wisselende samenstelling en werken al ruim tien jaar samen.

Kunstje afkijken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de fiscale opsporingsdienst FIOD bevestigen het verhaal. 'Deze mensen spannen samen, werken met stromannen of het zijn verkopers die de kunst hebben afgekeken en daarna voor zichzelf beginnen', zegt de AFM.

Spaargeld kwijt

De Gelderlander sprak met gedupeerden, die uit alle lagen van de bevolking komen. Velen van hen zijn hun spaargeld, erfenis of pensioen kwijt. 'Ik dank de lieve God dat mijn overleden echtgenoot dit niet hoeft mee te maken', zegt een weduwe die 28.000 euro investeerde en haar geld vermoedelijk kwijt is.

Winst op windmolens

Naar een van deze bedrijven, het Oosterbeekse Hollandsche Wind, doet de FIOD strafrechtelijk onderzoek. De onderneming beloofde beleggers hoge rendementen op de bouw van windmolens. Drie verdachten zijn aangehouden, twee kopstukken zitten nog vast.

Falende aanpak

Volgens bronnen van de Gelderlander faalt de aanpak van dergelijke fraude, overheidsinstanties hebben niet of nauwelijks grip op deze praktijken. Daardoor kunnen bedrijven keer op keer opnieuw beginnen.

Joris Gerritsen, redactiechef van de Gelderlander