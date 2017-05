Nieuw oorlogsmuseum in Vuren stelt vliegeniers centraal

Foto: Omroep Gelderland

VUREN - Het is een lang gekoesterde wens van de mensen achter de stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegers Lingewaal. Een museum over de oorlog met extra aandacht voor de vliegers. Volgende week is het zover. De stichting krijgt een eigen museum in Fort Vuren bij Gorinchem.

Als bij zoveel verzamelingen is de liefde voor het onderwerp bij initiatiefnemer Peter den Tek begonnen met een eerste voorwerp. Hij vond jaren geleden een onderdeel van een B17 in een veld net buiten Asperen. Den Tek ging vervolgens op zoek naar de verhalen achter de neergeschoten vliegtuigen die in Lingewaal terecht waren gekomen. Filmbeelden en foto's Er zaten vaak jonge jongens in die soms al in de lucht om het leven waren gekomen en weer anderen die bij de crash werden gedood. Sommigen kwamen ook levend aan de grond. Hun verhalen worden na de opening op 10 mei in het fort verteld aan de hand van filmbeelden, foto's en originele voorwerpen. De Stichting EGVL (Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal) heeft ook een herinneringsroute Rivierenland door Lingewaal gemaakt, die langs meer dan 20 informatiepunten zal lopen. De route gaat onder meer langs plekken waar vliegtuigen zijn neergeschoten. De start is op fort Vuren waar ook het museum wordt ingericht. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent het WOII en Vliegeniersmuseum Fort Vuren komende woensdag.