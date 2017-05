De Graafschap-coach Henk de Jong kocht Porsches van winnend staatslot

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong hoopt vrijdagavond met De Graafschap op puur geluk, net als een kleine 30 jaar geleden. 'Ik won als vrijgezel mannetje 100.000 gulden.'

De Graafschap moet winnen in Oss, terwijl FC Eindhoven en RKC Waalwijk punten moeten verspelen. Alles moet goed vallen. Maar lukt dat, dan komen de Superboeren alsnog in de play-offs om promotie naar de eredivisie terecht. 'Het kan vanavond best eens zijn dat we zeggen: wat gebeurt ons nu. Het zou wel passen in dit seizoen hè? Ja, een bizar seizoen.'

Fluitend naar Doetinchem

Henk de Jong heeft de afgelopen maanden voor een positieve vibe gezorgd binnen De Graafschap. Ook aan de vooravond van wat waarschijnlijk de laatste speeldag van het seizoen zal zijn, straalt de flamboyante Fries optimisme uit. 'We hebben toch aardig wat punten gehaald de laatste tijd. De jongens hebben altijd plezier en trainen echt goed. Ik ben hier elke dag fluitend naar toe gereden.'

Geluksnummer 001978

'Als trainer heb ik vaker geluk gehad. Ik heb ook wel eens de Staatsloterij gewonnen. Ja echt waar, 100 procent. Daar heb ik toen wat Porsches van gekocht, want ik zou in de autohandel', lacht De Jong. '100.000 gulden! Met het nummer 001978, dat weet ik nog wel. Maar het geld was ook zo weer op hoor. Het is nu allemaal weg. Ja, zo was het toen, ik was 24 en een vrijgezel mannetje.'