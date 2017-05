Boek kopen? Slechts 15.000 euro

NIJMEGEN - Een schijntje is het, vindt de Nijmeegse verkoper. De moderne variant van een middeleeuws getijdenboek voor 'slechts' 15.000 euro. De werkelijke waarde ligt ergens rond de 50- tot 60.000 euro. Een rib uit je lijf, maar dan heb je ook wat: er is er maar één van op de hele wereld.

Grafisch kunstenaar Gea Karhof legde er onlangs de laatste hand aan. Met uiterste precisie brengt ze stippen van bladgoud aan op de kaft van het peperdure boek. Met bladgoud werken is al spannend, maar op een boek van maar liefst 15.000 euro is het helemaal zenuwslopend. Even opnieuw beginnen is er niet bij.

Statussymbool

'Nee, dat kan niet', lacht Karhof. 'Daar moet je maar helemaal niet bij nadenken. Anders gaat het mis.' Een getijdenboek, geïnspireerd op de peperdure boeken zoals de Nijmeegse gebroeders Van Limburg die eeuwen geleden maakten.

Theo van Stiphout, kunsthandelaar uit Nijmegen, was diep onder de indruk toen hij het werk van de gebroeders Van Limburg zag tijdens een expositie in Museum Het Valkhof. 'Zo'n boek kost wat nu een huis kost. Het was verschrikkelijk duur. Het was een enorm groot statussymbool. Als je dat kon laten maken, dan was je wat.'

En zo kwam hij op het idee om een moderne variant te maken van zo'n getijdenboek. Naast Gea Karhof werkten talrijke andere kunstenaars mee aan het boek. Van Stiphout: 'Het werk van Gea doet het eerst denken aan die miniaturen zoals die bijvoorbeeld gemaakt zijn in die middeleeuwse getijdenboeken.'

'Bling bling boek'

Zelf wil Gea Karhof niet horen dat ze in de voetsporen van de wereldberoemde Nijmeegse gebroeders Van Limburg treedt. Ze valt even stil: 'Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Nee, dat is teveel eer', stelt ze heel beslist. 'Maar ja, de gebroeders uit de Waalstad zijn wél de inspiratiebron.'

'Nou, dat goud en die gebroeders Van Limburg dat hoort ook bij elkaar hè', geeft ze toe terwijl ze weer uiterst voorzichtig een kleine hoeveelheid bladgoud aanbrengt op de kaft van het boek.

'Het maakt het een beetje bling bling hè?' lacht Theo van Stiphout in het atelier van Karhof. 'Daar zijn we ook wel gevoelig voor, hè? Voor schoonheid. En het is inderdaad een hele leuke verwijzing naar zo'n prachtige traditie. Het hoort er een beetje bij.'

Afdingen kan absoluut niet

In dit moderne getijdenboek geen gebeden maar overpeinzingen over het leven van bekende en minder bekende Nederlanders. Omdat het eigenlijk wel 50 tot 60.000 euro waard is, is afdingen op die prijs van 15.000 er dus niet bij. Van Stiphout schudt resoluut zijn hoofd: 'Nee, dat kan absoluut niet.'

Maar het boek wordt sowieso verkocht, denkt de Nijmeegse verkoper. De koper moet wel bereid zijn om het boek ten toon te stellen in de Sint Stevenskerk, zodat iedereen er van kan genieten.

Omdat niet iedereen met zijn vette vingers aan zo'n peperduur boek mag komen, zal Van Stiphout minstens een keer per week een bladzijde komen omslaan. De opbrengst van het boek geeft hij weg aan twee Nijmeegse stichtingen: de Stichting Sint Stevenskerk en de Stichting Walk of Wisdom.