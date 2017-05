BuitenGewoon Route: De Duivelsberg

BERG EN DAL - Het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland verzorgt vanaf dit seizoen wandelroutes. Zowel op televisie als op radio worden meerdere wandelingen gelopen. De routes daarvan kunt u op onze site downloaden. Hier de eerste.

Op zaterdag 6 mei gaat het televisieprogramma Buitengewoon op TV Gelderland, over het natuurgebied De Duivelsberg, bij Berg en Dal.

Ook de 'live wandeling' op Radio Gelderland op zondagochtend 7 mei gaat door dit gebied.

Informatie over De Duivelsberg:

De heuvelrug is ontstaan in de derde ijstijd (de Riss-ijstijd), toen machtige gletsjers de afzettingen van Rijn en Maas hoog opstuwden. In een latere ijstijd, die 20.000 jaar geleden eindigde, werden door smeltwater diepe dalen uitgeslepen en plaatselijk dikke lösslagen afgezet. Het mooiste voorbeeld van zo'n smeltwaterdal vormt het Filosofendal, dat met zijn steile hellingen de noordwest-grens van het reservaat vormt.

Klik op deze kaart voor een PDF-Download