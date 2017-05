Het bordje en Sjaco, die toevallig even wakker is, foto: Omroep Gelderland

ELLECOM - 'Ik ben niet dood, ik lig gewoon te slapen'. Dat staat op een bordje aan het hek van schaap Sjaco in De Steeg. Sjaco houdt niet zo van staan. Het liefst ligt hij op de grond te luieren met al zijn poten aan één kant naast hem en zijn kop op de grond. Zo rust Sjaco lekker uit, maar voor zijn baasje is het minder ontspannend.

Voortdurend staan er mensen voor zijn deur die zich zorgen maken om zijn schaap. 'Ze denken dan dat hij dood is, omdat schapen normaal nooit zo liggen,' zegt hobbyboer Bart Elissen uit De steeg.

'Bordje was echt nodig'

Het liep zo de spuigaten uit dat Elissen sinds kort een bordje op heeft gehangen met de tekst: 'Ik heet Sjaco. Ik ben niet dood. Ik lig gewoon te slapen.' 'Op een gegeven moment was ik in de Efteling met mijn kleinkinderen en werd ik gewoon gebeld door de dierenpolitie, dus dat bordje is echt nodig,' legt Elissen uit.

Hij moet wel lachen om zijn schaap. 'Hij kan echt overal in dat weiland van hem gaan liggen, maar hij kiest iedere keer precies dat hoekje langs de weg uit waar voorbijgangers hem kunnen zien.'

Hij breekt zo je been

Sommige mensen adviseerden hem zelfs om Sjaco weg te doen, maar daar heeft Elissen geen oren naar. 'Hij moet nog minstens een jaar mee. Al die lammetjes naast hem in de wei komen van hem en hij is nog hartstikke gezond. Probeer er maar eens bij in de wei te komen, hij kegelt je zo onderuit. En hij is best gevaarlijk, met zijn meer dan honderd kilo breekt hij zo je been.'

Het bordje lijkt te werken, sinds het er hangt heeft niemand meer aan de bel getrokken.