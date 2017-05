Vermoedelijke drugsproducent aangehouden

WAALRE - In Waalre bij Eindhoven is een vermoedelijke drugsproducent uit Wijchen opgepakt.

De automobilist botste op een tegenligger toen hij op de vlucht sloeg voor de politie. Niemand raakte gewond. In de wagen van de Wijchenaar werden allerlei spullen gevonden waarmee harddrugs gemaakt kunnen worden, zoals chemicaliën, gasbranders en maatbekers.

Zowel de auto als de spullen zijn in beslag genomen. Het huis van de man in Wijchen is doorzocht, net als een pand in Valkenswaard. In beide gevallen is er niets bijzonders gevonden, zegt de politie. De man zit voor verhoor vast.