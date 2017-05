Man krijgt schrik van z'n leven: politie ziet hem aan voor gijzelnemer Klarendal

ARNHEM - Een fietser op de Steenstraat in Arnhem wist woensdag niet wat hem overkwam. Een agent kwam met getrokken wapen op hem af. Daarna werd hij met veel machtsvertoon gearresteerd. De man had niets gedaan, maar de politie dacht dat hij betrokken was bij de gijzeling in Klarendal.

De arrestatie werd door diverse omstanders gezien, onder wie Leon Bolman. Hij vertelt: 'Het ging heel snel: een politiewagen stopte midden op straat vlak bij die fietser. Dat was een jongen tussen de 20 en 25 jaar oud. Een agent stapte uit en richtte een wapen op de jongen.'

Daarna kwamen er heel snel meer agenten bij, zag Bolman. 'Ze leken een beetje paniekerig. De jongen werd tegen de grond gewerkt, kreeg een knie in zijn rug en werd in een politieauto gezet. De jongen reageerde wel vrij laconiek; alsof hij ie dacht: jullie hebben toch de verkeerde.'

Verklaring politie

'En dat klopt', geeft politiewoordvoerder Henny Plant vrijdag toe. 'De agenten stonden op scherp want er was net een melding uitgegaan dat er een gewapende man rondliep in Arnhem. De fietser voldeed aan het signalement. Hij had vergelijkbare kleding aan.'

Maar de politie heeft snel door dat ze de verkeerde hebben gepakt als even later een 57-jarige Arnhemmer vier mensen gijzelt in een wijkcentrum aan de Hommelseweg.

De ongelukkige fietser wordt snel vrijgelaten. Henny Plant van de politie: 'we moeten nu eenmaal het zekere voor het onzekere nemen in dit soort gevallen maar ik neem aan dat hij excuses heeft gehad van de politie. Of hij nog een bloemetje krijgt voor de schrik weet ik niet.'

