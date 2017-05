Zes pinautomaten dicht na de zoveelste plofkraak

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Rabobank Graafschap sluit per direct zes pinautomaten. Aanleiding: de recente plofkraken, zoals in Terborg woensdagnacht. 'Het risico is te groot om ze open te houden', zegt directeur Bedrijven Maarten van Oostveen.

Deze pinautomaten gaan dicht: Hummelo (Dorpsstraat),

Doetinchem (De Bongerd)

Beek (Arnhemseweg)

Gendringen (Grotestraat)

Silvolde (Terborgseweg)

’s-Heerenberg (De Bongerd) Het gaat om een tijdelijke maatregel. 'We kopen zo tijd om een plan te maken', zegt Van Oostveen. Hoelang de pinautomaten dicht blijven, weet de directeur nog niet. 'In elk geval langer dan een paar dagen.' Zie ook: Opnieuw plofkraak pinautomaat Rabobank

