LIVE: Bevijdingsdefilé Wageningen

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het Bevrijdingsdefilé in Wageningen is vrijdagmiddag live te volgen via Omroep Gelderland. Vanaf 15.00 uur is het defilé te zien op televisie, maar ook via onze website, app en Facebookpagina.

Het militaire Bevrijdingsdefilé is inmiddels een begrip in de Nederlandse samenleving. In Wageningen ligt de nadruk op de capitulaties van Duitsland en Japan. Aan het defilé nemen onder anderen veteranen, historische voertuigen en muziekkorpsen deel. Het defilé in Wageningen was jarenlang onlosmakelijk verbonden met prins Bernhard. Hij nam van het begin in 1988 tot in 2004, het jaar dat hij overleed, het defilé af als parade-inspecteur. Prins Bernhard was al sinds 1975 ereburger van Wageningen. Klik hier om naar onze Facebookpagina te gaan.