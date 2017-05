Nieuwe aflevering BuitenGewoon op televisie: Moord en doodslag op De Duivelsberg

BERG EN DAL - Zaterdag is de eerste nieuwe uitzending van het natuurprogramma BuitenGewoon te zien op TV Gelderland. In deze eerste aflevering staat het natuurgebied De Duivelsberg bij Berg en Dal centraal.

BuitenGewoon is al jaren te zien op TV Gelderland. Dit seizoen krijgt het natuurprogramma een facelift. De nieuwe presentator Harm Edens staat centraal. Hij gaat zwerven door de Gelderse natuur en laat zich verrassen door de kennis van gasten en natuurlijk door de Gelderse natuur zelf.

Moord op de dienstbode

Komende zaterdag komt hij er achter dat De Duivelsberg al eeuwenlang werd gevormd door natuurfenomenen en mensen. Ieder plekje waar hij langs zwerft blijkt weer zijn eigen natuurgeheimen te waarborgen. Maar opvallend is ook dat er op drie plekken spannende verhalen boven water komen. Zo is er een vennetje, De Heksendans, terug te vinden, waar in 1905 een moord werd gepleegd op een Belgische dienstbode.

Vergiftiging door Gravin Adela

Maar ook bovenop de zogeheten Motte, een middeleeuwse verhoging, hoort Harm over meerdere moorden. Zijn gast Jaap Dirkmaat, natuurbeschermer en politicus, vertelt over geruchten rond Gravin Adela. Zij leefde rond het jaar 1000 en zou meerdere mensen hebben vergiftigd om het deel van het Rijndal te kunnen bezitten waar zij meende recht op te hebben.

Harm Edens en zijn gast Jaap Dirkmaat op De Duivelsberg

Zaterdag, vanaf 17.20, BuitenGewoon op TV Gelderland. Ieder uur herhaald.