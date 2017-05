Maranathaschool in Nijkerk eindelijk in nieuw gebouw

NIJKERK - Het gloednieuwe onderkomen van de Maranathaschool in Nijkerk is maandag officieel in gebruik genomen.

De afgelopen twee jaar werd er les gegeven in de voormalige Sportbasisschool aan de Bizetlaan. Het nieuwe pand aan de Grieglaan is helemaal ontworpen om de missie van de school ‘Leren door beleven’ vorm te geven.

'Dat houdt in dat kinderen uitgedaagd worden om zelf te ontdekken en te onderzoeken. De grote tribunetrap en de ontdekzolder zijn hierin de aansprekende elementen die dit mogelijk maken', legt directeur Sieds Elze Sennema uit.

Langgekoesterde droom

Volgens de schooldirecteur gaat met de nieuwbouw een langgekoesterde droom in vervulling. Het oude schoolgebouw dateerde uit 1975 en voldeed niet meer aan de eisen.

'Nu hebben we eindelijk een gebouw dat in dienst staat van ons onderwijs, terwijl we ons voorheen enorm moesten aanpassen om ons onderwijs te kunnen geven in het oude gebouw.'

Groenten verbouwen op het schoolplein

Het oude schoolgebouw is gesloopt en er is een nieuw pand voor in de plaats gekomen. Ook het schoolplein is op de schop gegaan.

Het grootste deel van het plein is gereserveerd voor avontuurlijk spelen, een waterspeelplaats en tuin. De bedoeling is dat de leerlingen in een deel van de tuin groenten gaan verbouwen. Ook de andere tuinactiviteiten zijn in het onderwijsprogramma verwerkt.