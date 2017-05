Diks vervangt geblesseerde Leerdam bij Vitesse in Utrecht

ARNHEM - Vitesse strijdt de komende weken nog voor de vijfde plaats in de eredivisie. Die levert meer geld op dan de huidige zesde plek. Kevin Diks uit Apeldoorn staat in de basis.

Vitesse heeft zich door het winnen van de beker al rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League en hoeft dus geen play-offs meer te spelen. 'Wij kunnen min of meer vrijuit spelen. FC Utrecht moet fit blijven voor de play-offs. Maar financieel zijn de belangen voor ons groot. Voor de club staat er veel op het spel. En er staat natuurlijk prestige op het spel tegen een goede ploeg als Utrecht die vierde staat.'

Geen Leerdam meer

Fraser eist dan ook volle concentratie en focus en sleutelt ook niet aan zijn opstelling. Alleen de geblesseerde Kelvin Leerdam (knie) komt dit seizoen niet meer in actie voor Vitesse. Hij wordt vervangen door Kevin Diks. 'Die ontlopen elkaar echt nauwelijks', stelt Fraser.

Lopen kloten

Vitesse speelt zondag in Galgenwaard tegen FC Utrecht en ontvangt op 14 mei thuis nog Roda JC. 'Lastig om je nog in te stellen op twee wedstrijden? Ik kan me dat niet voorstellen. Voor AZ is het moeilijker. Die moeten nog play-offs spelen en hebben een tik gekregen hoor, want het was echt fifty-fifty. Ook op het eind. De gelukkigste heeft gewonnen. Maar ik zou een hele slechte smaak in mijn mond krijgen als we nu twee duels gaan lopen kloten.'

Opstelling Vitesse: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor