Vitesse mogelijk met slechts 1200 supporters naar wedstrijd om Johan Cruijff Schaal

ARNHEM - Vitesse kan mogelijk maar met 1200 supporters afreizen naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De KNVB heeft de opzet rondom de wedstrijd veranderd. De landskampioen speelt vanaf komend seizoen thuis in de wedstrijd om de Nederlandse supercup.

Dat betekent dat Vitesse dus het uitvak beschikbaar krijgt in De Kuip (Feyenoord is de vermoedelijke landskampioen, red.). Vitesse-directeur Joost de Wit snapt dat niet. 'Ik ga met de KNVB en de landskampioen contact opnemen over hoeveel supporters we mee mogen nemen. Normaal is dat bij een uitwedstrijd bij Feyenoord ongeveer 1200 man. Ik wil daar uiteraard meer kaarten beschikbaar voor hebben, want die wedstrijd leeft echt bij onze supporters.'

De afgelopen jaren was de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan kregen beide ploegen 50 procent van de kaarten. Nu is Vitesse de uitspelende ploeg en moet het genoegen nemen met minder kaarten.

'Intentie is een vol stadion'

De KNVB zegt dat Vitesse in eerste instantie de uitspelende ploeg zal zijn, maar dat ook de ambitie is uitgesproken om de ploegen op net zo'n gastvrije en toegankelijke manier te ontvangen als clubs bij de vorige edities van de Johan Cruijff Schaal. 'Als er veel belangstelling is vanuit Vitesse dan gaan we kijken of er meer kaarten naar Arnhem kunnen', vertelt Koen Adriaanse van de KNVB. 'De intentie is om een zo vol mogelijk stadion te krijgen. De laatste jaren ontbrak het een beetje aan entourage en de ambiance bij die wedstrijd.'

De keuze om de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal te spelen bij de landskampioen heeft voor de KNVB een duidelijke reden. 'Op die manier wordt de landskampioen extra geëerd.'