De Groot: Zeist was goed voor het groepsgevoel

NIJMEGEN - Interim-trainer Ron de Groot is tevreden over de voorbereiding van NEC op de slotfase van het seizoen.

De selectie was een paar dagen op trainingskamp in Zeist. "Het was kort, maar ik denk dat het goed is geweest voor het groepsgevoel. We hebben drie trainingen gedaan en wat gesprekjes kunnen voeren. Ik zie wel positieve dingen."

"We durven aan de bal te komen en hopelijk pikken we dat zondag door. Winnen is het beste medicijn. Ik heb de keuze uit 24 spelers. Je ziet dat ze graag willen. Als we ten onder gaan moeten we strijdend ten onder gaan."

Tegenstander AZ kreeg afgelopen zondag een tik door de bekerfinale te verliezen. "Ik heb dat zelf meegemaakt als trainer. Dat heeft voor mij toen misschien wel twee maanden geduurd. Hopelijk hebben ze er nog last van, maar het is afwachten."