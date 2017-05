Vitesse-trainer Henk Fraser: 'Ik heb bij de huldiging steekjes laten vallen'

ARNHEM - Vitesse heeft de knop omgezet na alle euforie rond de bekerfinale. Trainer Henk Fraser kijkt met trots en vreugde terug op de huldiging, maar is ook kritisch. 'Ik heb steekjes laten vallen.'

Vitesse pakte donderdag de draad weer op na twee vrije dagen. 'Het was een vrijwillige keuze voor de spelers om wel of niet te komen trainen. Maar er waren er negentien die gewoon kwamen. Zoiets betekent genieten, de spelers willen zelf graag', constateerde Fraser na de besloten training op vrijdag waar Vitesse zich voorbereidde op het uitduel met FC Utrecht.

Interactie

Natuurlijk ging het zelfs vrijdag nog even over de bekerwinst en alles wat die prijs losmaakte. 'Het was onbeschrijfelijk, echt schitterend', kijkt de succestrainer nog eens terug op de hectische dagen waarin Vitesse geschiedenis schreef.

'Als trainer heb je iets meer de tijd om te genieten van de spelers en de supporters. Ja, op de achtergrond misschien. Maar wij worden ook iets ouder. Kunnen niet meer wat die spelers doen. Ik vond vooral die interactie mooi met de fans. Wanneer de knop om ging? Nou, dat heeft wel even geduurd hoor. Eigenlijk pas gisteren.'

Steken laten vallen

Opvallend was dat Fraser enigszins het boetekleed aantrok bij het analyseren van de huldiging op de stampvolle markt in Arnhem. Aanvoerder Guram Kashia haalde op het podium een aantal sterkhouders van Vitesse naar voren zoals clubicoon en assistent-coach Edward Sturing en technisch directeur Mo Allach.

Nieuw

Ook Fraser pakte de microfoon om zich tot de uitzinnige fans te richten. 'Het vervelende is dat je dan ook mensen mist die je eigenlijk wel zou moeten benoemen. Ik heb daar ook wat steekjes laten vallen. Een gemiste kans. Maar hopelijk wordt dat anders als je vaker iets gaat winnen. Voor bijna iedereen was het nieuw.'

Pluim voor Andy Myers

Fraser: 'Als je ziet hoe fit iedereen was om die finale te spelen. Dan zegt dat dus iets over onze medische en fysieke mensen. En de meeste invloed op ons als trainers heeft Andy Myers (trainer die overkwam van Chelsea, red.) gehad. Hij hield iedereen wakker en heeft ons het hele seizoen zeer scherp gehouden. Geloof me, er zijn veel mensen in de organisatie die ons hebben geholpen en er veel voor hebben gelaten om dit te bereiken.'

