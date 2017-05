Breinburg bevestigt interesse Manchester City, maar zwijgt verder

NIJMEGEN - Gregor Breinburg staat in de belangstelling van Manchester City. De Engelse topclub wil de middenvelder van NEC aantrekken en vervolgens elders stallen.

De aanvoerder bevestigt dat het verhaal klopt. "Maar daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Ik wil me nu focussen op NEC. De rest komt later wel."

Manchester City gaat serieuzer samenwerken met NAC, waar Breinburg dan mogelijk gaat spelen. Ook heeft City belangen in New York City FC en Melbourne City FC.

Eerst wil de middenvelder degradatie ontlopen met NEC. "Alles in mogelijk, want het is een hele rare competitie. Iedereen wint van elkaar en verliest van elkaar. En anders moet het via de play-offs. Iedereen is gretig. We hebben een goed trainingskamp gehad in Zeist. En zondag met de supporters erachter hopelijk een goede afloop. We waren een hecht team en dat is niet veranderd."