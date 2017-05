50 jaar motorraces op Varsselring, een van de weinige stratencircuits in Nederland

HENGELO - Van wereldtoppers tot talentvolle motorrijders; allemaal kwamen ze de afgelopen 50 jaar aan de start bij de wegraces op de Varsselring in het Gelderse Hengelo, een van de weinige stratencircuits die er nog zijn in Nederland.

Door strengere veiligheidseisen zijn nagenoeg alle stratencircuits verdwenen, maar het circuit van bijna 5 km lengte in Hengelo is nog steeds in gebruik. De eerste races werden op 19 en 20 augustus 1967 gereden. Ter bescherming van gevallen rijders werden er strobalen gekocht in Frankrijk. De strobalen in Hengelo en omgeving waren namelijk te klein. Zo'n 10.000 bezoekers kwamen op de wedstrijden af. De eerste drie jaar werden er alleen nationale races verreden. In 1970 werden de races internationaal. Zo stonden onder anderen de Grand Prix-rijders Barry Sheene, Takazumi Katayama, Jack Middelburg en Boet van Dulmen aan de start.

Wereldtoppers niet meer haalbaar

'Halverwege de jaren 80 kwamen er nog wereldtoppers naar de Varsselring die betaald moesten worden, maar het werd steeds lastiger om hen aan de start te krijgen.', aldus HAMOVE. Daarom werd er gezocht naar een alternatief. De organisatie kwam uit bij de zijspanklasse, waar het Nederlandse zijspanduo Egbert Streuer en Bernard Schnieders meedraaide in de wereldtop. 'In 1985 stond de gehele top vijf uit het WK van 1984 aan de start. Het startgeld voor deze rijders was hetzelfde als voor twee 500cc Grand Prix-rijders.'

In 2003 riep HAMOVE samen met clubs uit het Duitse Frohburg en het Belgische Oostende een internationale klasse op stratencircuits in het leven: de 3 landen cup. De organiserende clubs vonden uiteindelijk dat het internationaler moest. Zo zag in 2010 de International Road Racing Championship het levenslicht. Andere nationaliteiten konden nu meedoen en ook het aantal circuits waarop gereden werd, breidde zich uit.

Nieuwe asfaltlaag

De Varsselring heeft vorig jaar een opknapbeurt gehad en is in december vorig jaar officieel heropend. Het circuit heeft een nieuwe asfaltlaag gekregen. Dat was nodig om ook de komende jaren veilig te kunnen blijven racen. Een groot aantal vrijwilligers van motorvereniging HAMOVE heeft geholpen bij het afwerken van het wegdek. Dit weekend kunnen motorrijders tijdens de jaarlijkse wegraces ervaren hoe het nieuwe asfalt bevalt. Speciaal voor deze jubileumeditie staan er ook tweetakt-motoren aan de start.