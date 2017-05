Idols-finalist droomt van leven als muzikant

AALTEN - De 17-jarige Mitch Lodewick uit Aalten schitterde een kleine maand geleden in de finale van het televisieprogramma Idols. Inmiddels is hij met beide benen terug in de Achterhoekse klei en droomt hij van een leven als muzikant.

'Ik ben gewoon heel blij dat ik dit avontuur ben aangegaan', zegt de enthousiaste zanger. Hoewel Idols niet meer het miljoenenpubliek van een aantal jaren geleden trok, naar de finale keken ‘slechts’ een kleine 350.000 mensen, heeft Mitch er veel aan gehad.

'Ik heb vooral heel veel geleerd als artiest zijnde. Qua performing en zangtechniek.' De eindzege ging echter aan de neus van de Aaltenaar voorbij. 'Ik ben wel supertrots op de andere twee finalisten. Ik baal er wel van dat ik mijn single niet heb kunnen laten horen.' Julia van Helvoirt was de uiteindelijke winnaar van de talentenjacht.

Bekendheid en optredens

Mitch is inmiddels weer thuis in de Achterhoek. Op Koningsdag werd hij al gehuldigd in zijn thuisplaats Aalten, op het Graafschap College werd hij met open armen en ontvangen en ook bij voetbalclub AD’69 zijn ze trots op hun clubgenoot.

Nu Mitch in de landelijke schijnwerpers heeft gestaan, is het zaak om de vergaarde bekendheid om te zetten in optredens: 'Ik wil vooral veel muziek gaan maken', zegt Mitch over zijn toekomst. 'Eigen nummers uitbrengen, mijn eigen stijl ontwikkelen en vooral heel veel spelen. Een leven als muzikant, als artiest zijnde, dat zie ik echt wel zitten.'