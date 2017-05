Weet u het nog? Apeldoorn kleurt helemaal roze

APELDOORN - Menig wielerliefhebber denkt er nog met een grote glimlach aan terug, de Giro d'Italia in Gelderland. Precies een jaar geleden ging de grote wielerronde van start in onze provincie. Apeldoorn kleurde op dag 1 van de Giro meteen helemaal roze.

Met een tijdrit van 9,8 kilometer door de stad ging het peloton voor het eerst door Gelderland heen. Ruim 75.000 toeschouwers stonden op een bloedhete dag te genieten van toppers als Alejandro Valverde, Fabian Cancellara en natuurlijk onze eigen Tom Dumoulin.

De Nederlander bracht Apeldoorn en omgeving in vervoering door de roze trui (de leiderstrui) meteen te pakken op de eerste dag.

En dat zorgde uiteindelijk weer voor een lachende koning Willem-Alexander.

Wielerdirecteur Mauro Vegni sprak over een perfecte start in Apeldoorn. 'Apeldoorn en omstreken hebben hard gewerkt en dit was het resultaat. Ik wil andere gastheren niets te kort doen, maar dit was de beste start voor mij.'

Arnhem en Nijmegen lopen uit

Op 7 en 8 mei trok het wielerkaravaan ook weer door Gelderland. Met etappes van Arnhem naar Nijmegen en van Nijmegen naar Arnhem. Die dagen kwamen er nog bijna 500.000 bezoekers op het wielerevenement af.

Die dagen kende eigenlijk nog één groot hoogtepunt. Arnhemmer Maarten Tjallingii pakte in zijn eigen stad de blauwe trui (voor de beste klimmer) nadat hij op de Posbank als eerste boven kwam.

Wilt u de herinneringen aan dit wielerfeest nog eens ophalen? Dan kunt u hieronder de artikelen over de Giro d'Italia in Gelderland nog bekijken.