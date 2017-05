Buwalda gepasseerd bij NEC voor wedstrijd tegen AZ

NIJMEGEN - De opstelling van NEC voor de wedstrijd zondag thuis tegen AZ is nog onduidelijk. Robin Buwalda lijkt zijn plek in de basis wel kwijt.

Dat komt omdat de trainers Ron de Groot en Patrick Pothuizen kiezen voor 4-3-3. In de vijfmansdefensie waarvoor Peter Hyballa koos was Buwalda een zekerheid. Mo Rayhi ontbreekt door een schorsing en Reagy Ofosu is nog niet helemaal wedstrijdfit.

Als NEC wint van AZ, kan de ploeg mogelijk nog ontsnappen aan de play-offs om degradatie.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Messaoud, Breinburg; Kadioglu, Grot, Groeneveld.