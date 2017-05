Bunker op wielen in Arnhem: maak kennis met de Lenco Bear

ARNHEM - Het was nogal een ongebruikelijk gezicht, woensdag in de Arnhemse wijk Klarendal. Een pantservoertuig met zwaarbewapende mannen eromheen. De aanleiding was natuurlijk ook bijzonder: een man die vier handhavers van de gemeente had gegijzeld.

De politie nam geen enkel risico en besloot groot op te schalen, zoals dat heet. Van heinde en verre kwamen speciale eenheden van politie naar Arnhem om de gijzeling onder controle te krijgen.

Een van de hulpmiddelen die werden ingezet is de Bear, een product van de Amerikaanse fabrikant Lenco. De Bear wordt veel gebruikt in Amerika. Hier in Nederland maakt de Dienst Speciale Interventies (DSI) er gebruik van. Dat is een speciale eenheid van politie en defensie die wordt ingezet bij terrorisme of andere operaties waarbij sprake is van grof geweld.

Eigenlijk is de Bear gewoon een omgebouwde Ford F550, ook al geen kleine jongen. Maar onder de motorkap en het dikke pantser zit een stevige motor. In de auto is plaats voor zo'n vijftien mensen. Het spreekt vanzelf dat de wagen goed is uitgerust.

Zo zijn er schietgaten en allerlei faciliteiten om mensen te evacueren en eerste hulp te verlenen. Ook is de wagen in te zetten als commandopost. De bepantserde wagen kan explosies aan, een van de redenen waarom hij woensdag in Klarendal werd ingezet. De gijzelnemer had een bomgordel om, die later nep bleek te zijn.

Wie het kenteken invoert bij de RDW ziet dat de wagen een gewicht heeft van 9190 kilo. Desondanks kan de wagen volgens de fabrikant zeker 120 kilometer per uur. Dat komt door de dieselmotor, met acht cilinders en een inhoud van 6,7 liter.

De wagen wordt regelmatig ingezet door de DSI. Ook films en series maken gebruik van de wagen. Zo was de Lenco Bear te zien in de serie Flikken Rotterdam.

De Amerikaanse talkshowpresentator Jay Leno neemt een kijkje in een BearCat van de politie in Los Angeles (Engels):

