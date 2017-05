Wanhopige zussen moeten hondenopvang sluiten van kerk

BEEK GEM MONTFERLAND - De zussen Ruth en Emma Gerrits zitten met de handen in het haar. Van de ene op de andere dag lijkt het erop dat hun bedrijfje Hondendaguitlaat weg moet van een stuk grond in Beek, gemeente Montferland.

Het terrein is eigendom van de katholieke Sint Vituskerk in het Duitse Emmerich. Jarenlang betaalden de zussen pacht voor het veld en ontwikkelden zij het tot een hondenopvang met trimsalon en paardenstallen. Inmiddels hebben ze 150 vaste klanten.

De kerk wil dat alles wordt afgebroken, want volgens haar wordt de landbouwgrond illegaal gebruikt voor andere doelen. Ze is daarom een gerechtelijke procedure gestart.

Alles eigenhandig opgebouwd

'Toen we hier kwamen was het een kaal weiland met een oude, half ingestorte stal. Mijn zus en ik hebben alles zelf gebouwd, van afrastering van het weiland, vloeren gieten, de trimsalon en ons kantoor, het aanleggen van stroom en water, straten', vertelt Emma Gerrits.

Verslaggever Marc Loeven sprak met de zussen:

'Nergens draaien we de hand voor om en met veel zweet maar ook trots en veel doorzettingsvermogen hebben we een heel bedrijf uit de grond gestampt. Vijf jaar lang moeten overleven en alles moeten inleveren, maar wij geloofden in het bedrijf.'

Grond niet bedoeld voor bedrijf

Volgens advocaat Bernhard Karens uit Ede, die de kerk juridisch bijstaat, weten de vrouwen al sinds 2015 dat ze weg moeten.

'Waar het om gaat is dat de kerk een stuk grond heeft verpacht dat bedoeld is voor landbouwdoeleinden. De kerk is erachter gekomen dat de grond nu anders wordt gebruikt. Al vanaf 2015 is verzocht om dat te beëindigen. Omdat dat niet gebeurt, stapt ze naar de rechter', legt de raadsman uit.

Alles is bespreekbaar

Ruth en Emma Gerrits worden inmiddels bijgestaan door jurist Fred van Dijk uit Doetinchem. Die gaat komende woensdag in ieder geval uitstel vragen. 'Wat is er aan de hand? In het verleden hebben deze dames al jarenlang een perceel grond gehuurd of gepacht van de Katholieke Kerk Sint Vitus in Emmerich. Het gebruik van de grond heeft zich ontwikkeld, de overeenkomst is in het Duits opgesteld over wat er wel en niet mag', zegt Van Dijk.

Volgens hem gaan de zussen ieder jaar naar de kerk toe om de pacht contant te betalen. 'Ze praten de kerk dan ook altijd bij over de ontwikkelingen. Zij hebben nooit gedacht dat dit problemen gaf. Van de ene op de andere dag heeft de kerk nu bezwaar, maar wat is nu eigenlijk het belang van de kerk? De huur wordt altijd netjes betaald!'

'Emma en Ruth hebben van niets iets gemaakt. Dat is knap. De inzet is dan ook om te blijven zitten, in ieder geval nog een redelijke termijn. Zij willen gewoon doorgaan en er valt zelfs te praten over meer huur. De kerk wil de grond niet verkopen. Alles is bespreekbaar, maar de eigenaar wil tot nu toe niks', benadrukt Van Dijk.