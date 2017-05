Lingewaard trekt zich niets aan van Plasterk: proef met stemapp gaat door

BEMMEL - De gemeente Lingewaard is niet onder de indruk van de kritiek van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Ze gaat door met de voorbereidingen om bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar te experimenteren met stemmen per app.

Lingewaard werkt met de gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon en Molenwaard aan zo'n app voor de computer en smartphone. Plasterk zei in antwoord op Kamervragen van de SP dat hij niet gelukkig is met de proef. Hij vindt dat de gemeenten voorbarig handelen.

Plasterk zegt dat de gemeenten hem niet bij hun plannen hebben betrokken. Hij weet dan ook niet wat die precies inhouden, hoe de stemapp eruit zal zien en of die voldoet aan de veiligheidseisen.

Het kabinet vindt nog steeds dat stemmen via internet niet veilig genoeg is. Plasterk ziet dat in de nabije toekomst niet veranderen, zeker niet nu computerkrakers die erop uit zijn verkiezingen te kapen steeds vaker lijken toe te slaan.

'Plasterk hebben we niet nodig'

Woordvoerster Melanie Remmen van Lingewaard benadrukt dat de gemeenten zich aan de wet houden. Er wordt gewoon, ouderwets, met het rode potlood gestemd. Bij de app gaat het om een schaduwverkiezing.

Volgens Remmen kijken de vijf gemeenten op diverse gebieden hoe ze de digitale dienstverlening kunnen verbeteren. De app is een van de ideeën. Medewerkers van de gemeenten werken sinds begin dit jaar samen aan de app. 'Vorig jaar hebben ze elkaar al ontmoet tijdens een studiereis in Estland. Daar gebeurt digitaal stemmen al negen à tien jaar.'

Remmen zegt dat de gemeenten Plasterk voor deze proef niet nodig hadden. 'Maar we zijn uiteraard bereid om het gesprek aan te gaan.'

'Weinig begripvolle reactie'

De burgemeester van Almelo reageert op Twitter geërgerd op de kritiek van Plasterk.

Gerritsen zegt tegen de krant Tubantia dat Almelo gewoon doorgaat met de proef.

