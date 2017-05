Europaweg Doetinchem moet veiliger en sneller

ULFT - Het college van Doetinchem wil de Europaweg flink aanpakken, zodat het verkeer sneller door kan rijden vanaf de A18. Iedere dag rijden ongeveer 22.000 voertuigen over de ontsluitingsweg.

'Zeker in de ochtend- en in de avondspits zie je dat de weg aan de grens is gekomen', zegt wethouder Peter Drenth. Maar ook de verkeersveiligheid speelt een belangrijke rol. 'Daar waar verkeer elkaar kruist gaan dingen fout, dat is één van de redenen dat er nu al wordt gestart met een fietstunnel tussen Wijnbergen en Dichteren.'

Fietsers hoeven op die manier niet meer de Europaweg over te steken, wat voor minder onveilige situaties zorgt. Ook de rotondes in de weg worden aangepakt. 'Daar komen die grote opstoppingen vandaan, dat wordt opgepakt met extra stroken. Rotondes worden aangepast zodat de drukste routes in één keer door kunnen.'

Miljoenenproject

Om de doorstroming van het tracé te verbeteren wil het college de volledige weg verdubbelen, met daarin Ei-rotondes. Het streven van Doetinchem is om deze maatregelen tussen 2017 en 2021 uit te voeren. 'Al deze maatregelen samen kosten rond de vijf miljoen euro', zegt Drenth. Een bedrag dat Doetinchem niet in haar eentje kan opbrengen.

'De helft komt vanuit Doetinchem, de andere helft zal een bijdrage moeten zijn van de provincie en Rijkwaterstaat.' De provincie heeft al aangegeven positief tegenover het voorstel te staan. 'Omdat het ook een provinciale doorgaande route is', aldus Drenth.