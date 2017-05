NEC en AZ wilden geen hulp van John Troost

NIJMEGEN - Ze spelen dit weekend tegen elkaar, maar onlangs weigerden NEC en AZ de hulp van John Troost.

De Nijmegenaar, die zichzelf tegenwoordig presenteert als Soul Coach, sprak met trainer Peter Hyballa toen hij nog niet was ontslagen bij NEC. De Duitser wilde geen gebruik maken van zijn diensten. Ook had Troost contact met algemeen directeur Bart van Ingen, maar die reageerde volgens de Soul Coach niet op diens voorstel.

Bekerfinale

Daarnaast was John Troost in onderhandeling met AZ voor een traject richting de bekerfinale tegen Vitesse. Hij had daarover contract met trainer John van den Brom, met wie hij in 2013 nog samenwerkte bij Anderlecht, dat toen kampioen van België werd. "Inhoudelijk waren Van den Brom en ik het al eens. Er is ook zwart op wit bevestigd wat ik zou doen. Op zijn verzoek zoals bij Anderlecht één groepssessie van twee uur en één sessie met de vijf key players."

Geen Flow

AZ-directeur Robert Eenhoorn was aanvankelijk positief, maar uiteindelijk kreeg Troost te horen dat het niet doorging. Daarvoor heeft hij wel een verklaring. "De angst te moeten delen ter verlies van de zo gewenste eigen eer en glorie resulteerde schijnbaar weer bij Van den Brom dat hij liever voor 50/50 procent ging in plaats van 98/02 procent kans op winst. Ik heb hem direct gezegd evenals Eenhoorn dat zij door deze totaal onrespectvolle en onzuivere daad iets heel negatiefs deden met betrekking tot karma en energie en dat dat direct zelf opgeroepen negatieve consequenties zou hebben in de finale. Ik heb gemeld dat de Flow en het geluk zouden ontbreken. En wat bleek: exact ze waren beter kregen enkele goede kansen, misten en verloren."