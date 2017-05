Jongens tekenen hakenkruis op dag van Dodenherdenking

ZUTPHEN - Twee jongens hebben op Dodenherdenking een hakenkruis getekend bij een speelveldje aan de Rudolf Steinerlaan in Zutphen.

De twee tekenden het hakenkruis van twee bij twee meter in het grind. Een van de twee poseerde bij het hakenkruis voor een foto.

Tieners met pet en capuchon

Een vrouw zag het gebeuren en sprak de jongens erop aan. Daarop veegden ze het hakenkruis uit. De politie wil toch graag met de jongens in gesprek en heeft hun signalementen gedeeld op Facebook.

Het gaat om twee jongens van ongeveer 16 jaar oud. Allebei droegen ze een pet met daarover een zwarte capuchon. Een van hen had een rode jas, met zwarte broek, zwarte schoenen met witte zool. De ander was helemaal in het zwart gekleed.