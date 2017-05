Recordpoging: marathon onder twee uur, met hulp van Nijmeegse haas

APELDOORN - Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Zersenay Tadese. Die namen zeggen u waarschijnlijk niet zo veel, maar ze willen zaterdagochtend historie schrijven. het zijn mannen die als eerste mensen op aarde de marathon onder de 'magische grens' van twee uur willen gaan lopen. En daar zit een Gelders tintje aan.

Er zit een Gelders tintje aan de recordpoging. Abdi Nageeye uit Nijmegen is een van de lopers die als haas fungeert. 'Hij zal zeker twee rondjes hazen', vertelt Gert-Jan Wassink, marathonloper uit Apeldoorn, op Radio Gelderland. Hij gaat zaterdagmorgen om 5.45 uur kijken. 'Dit wil ik zeker zien, dit is iets historisch.'

'Er is een reële kans dat ze het gaan redden, ze hebben er namelijk alles aan gedaan en er is van alles tot in de puntjes geregisseerd.' Zo is er gekeken naar het schoeisel, de voeding en de aerodynamica.

De mannen hebben bijvoorbeeld strips op hun lijf, overgenomen uit het schaatsen. 'Ze hebben nog net geen klapschoen, maar ze kunnen alleen al met die strips 20 seconden winnen', zegt Wassink.

Maar ja, daar hebben de lopers weinig aan. Het record op de marathon staat op 2.02,57 uur. Er moeten dus nog iets van drie minuten onder. 'Maar ze hebben echt overal gekeken waar ze wat vanaf kunnen snoepen. Zo is het parcours ook heel belangrijk. In Amsterdam is het bijvoorbeeld heel vlak, maar zijn er tramrails en stoeprandjes waardoor je constant uit je ritme wordt gehaald', zegt de Apeldoornse marathonloper.

Formule 1-circuit

Daarom is er besloten om te lopen op het Formule 1-circuit van Monza. Niet het meest uitdagende parcours dus. 'Maar dat maakt niet uit. Als ik het zou kunnen, had ik het ook graag gewild. Het is toch gaaf dat je als eerste mens op aarde onder de twee uur kan lopen, daar denken die drie mannen hetzelfde over.'

Foto: Simple Wikipedia