Vreemd afscheid voor Freek Thoone bij Achilles

GROESBEEK - Hij is de laatste der Mohikanen bij Achilles'29. Freek Thoone neemt vanavond tegen Jong PSV afscheid van de Groesbeekse club.

De aanvoerder is de enige speler uit de huidige selectie die ook nog in de amateurtijd voor de Groesbeekse club uitkwam. Thoone werd in 2012 overgenomen van Venray. Ondanks de flinke concurrentie in de voorhoede met onder meer Thijs Hendriks, Frank Hol en Ivo Rigter dwong de Limburger snel een vaste plaats af in het team dat kampioen werd in de zondagtopklasse.

Thoone maakte in augustus 2013 het eerste doelpunt van Achilles in de eerste divisie uit tegen Emmen. De aanvaller kende een uitstekend seizoen en kwam al snel tot negen doelpunten, alleen nummer tien wilde maar niet vallen. Er was belangstelling van andere eerste divisionisten, maar Thoone verkoos mede vanwege zijn werk voor een langer verblijf in Groesbeek. Ook in de twee seizoenen daarna was Thoone een belangrijke pion bij Achilles met zeven en acht doelpunten.

Dit seizoen verliep moeizamer. Thoone scoorde alleen vanaf de strafschopstip tegen Eindhoven en de 31-jarige aanvaller kampte ook met blessureleed. Onlangs besloot hij te stoppen bij Achilles. Hij stapt over naar AWC uit Wijchen, waar hij enkele oud-ploeggenoten van Achilles treft. Zijn afscheid wordt vreemd, omdat Achilles kan degraderen, al dan niet op sportieve gronden. "We moeten die wedstrijd winnen, dat is het enige dat wij als groep moeten doen. En dan kijken wat Dordrecht doet. En wat er dan daarna gebeurt, daar hebben we helemaal geen invloed op."

"Een laatste wedstrijd met heel veel belangen op het spel. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een mooi resultaat. Ik heb hier prachtige jaren gehad. Mooie dingen meegemaakt, zowel in de topklasse als in de Jupiler League. Ik kijk er met een heel goed gevoel op terug."