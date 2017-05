Audi uitgebrand, vuur vermoedelijk aangestoken

Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

NIJMEGEN - In het buitengebied van Nijmegen is vrijdagochtend een auto in vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk aangestoken.

De brand aan de Staddijk werd ontdekt door een voorbijganger en die waarschuwde de brandweer. De brandweerlieden begonnen meteen met blussen, maar konden niet voorkomen dat de Audi flinke schade opliep. De politie onderzoekt of de auto gestolen is. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Een berger heeft de auto weggesleept.