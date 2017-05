Liveblog: Bevrijdingsfestivals in Gelderland in volle gang

WAGENINGEN - In heel Gelderland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. In Wageningen was het traditionele defilé en ook het Bevrijdingsfestival Gelderland 2017. Wij volgen de festiviteiten in de hele provincie.

Liveblog:

18.15 Verslaggever Maurits Straatman ziet dat het Liberation Festival in Apeldoorn nog los moet komen

18.00 Jong en oud geniet bij het plantsoen van de vrijheid in Wageningen van de muziek

17.40 In Nijmegen staan aan het begin van de avond hordes jongeren klaar om het bevrijdingsfestival te vieren

17.25 Bezoekers van het Arnhemse FLOW Freedom Festival kunnen van 16.00 tot 23.00 uur genieten van food-trucks en verschillende dj's

17.15 Voor het eerst in de historie wordt ook in Park Sonsbeek in Arnhem de vrijheid gevierd

17.00 Alle festivals in Nederland stonden om vijf minuten voor vijf uur stil bij de vrijheid in Nederland. Zo ook in Wageningen

16.50 En ook het reuzenrad in Wageningen wordt druk bezocht

16.30 Het defilé in Wageningen is afgelopen. Inmiddels stroomt het 5 Mei Plein vol, zo ziet onze verslaggever

16.20 Vlak voor het einde van het militaire Bevrijdingsdefilé vlogen historische vliegtuigen over Wageningen

16.15 De Omroep Gelderland-medewerkers monteren de uitzending van vanavond in elkaar in het gebouw van studentenvereniging WSV Ceres

15.55 In Wageningen kijken ook kinderen naar het Bevrijdingsdefilé, zelfs een crewmember

15.45 Het loopt nog niet echt storm bij het podium met de dj. Naar verwachting wordt het na 18.00 uur een stuk drukker op het Liberation Festival in Apeldoorn

15.30 In Wageningen ligt de nadruk op de capitulaties van Duitsland en Japan. Aan het defilé nemen onder anderen veteranen en historische voertuigen deel

15.25 Het militaire Bevrijdingsdefilé in Wageningen is in volle gang

15.20 Op het Liberation Festival in Apeldoorn is er vandaag van alles voor de kleine kinderen, zoals een springkussen ...

... en een kinderboerderij

15.10 Herkent u hem nog? Donderdag was veteraan Peter Will te zien in het programma 'Ereveld vol leven'. Vandaag kunt u met hem speeddaten op het bevrijdingsfestival van Wageningen

15.00 Het militaire Bevrijdingsdefilé in Wageningen is van start gegaan

14.50 En ook de dans-/muziekgroepen ontbreken niet in de binnenstad van Wageningen op deze feestelijke dag

14.15 Het Bevrijdingsdefilé begint over drie kwartier. Het wordt live uitgezonden op TV Gelderland

13.50 Je kunt in Wageningen ook speeddaten met een veteraan

13.45 Bevrijdingsdag is natuurlijk bij uitstek een dag om naar het Airborne Museum in Oosterbeek te gaan

13.35 Wageningen viert de vrijheid arm in arm op Bevrijdingsfestival: Diggy Dex met Ik heb je lief

12.55 Rapper Diggy Dex steekt samen met Syrische vluchteling Karam het vuur aan op het hoofdpodium

12.45 Jonge spelers wachten tot ze het podium op mogen met het vrijheidsvuur

12.40 Het Bevrijdingsvuur komt aan in Vuren en wordt daarna door de burgemeester verder gebracht naar Slot Loevestein in Poederoijen

12.35 Presentator Erik van der Pol interviewt rapper Diggy Dex vlak voor zijn optreden op het hoofdpodium bij het Bevrijdingsfestival

12.25 In Ede staan de luchtkussens klaar voor het kinderspektakel

12.10 Jonge sporters van atletiekvereniding Pallas'67 brengen de vlam van het Bevrijdingsvuur voor de opening van het Bevrijdingsfestival naar het hoofdpodium

12.00 Klaarmaken voor het defilé van vanmiddag

11.40 De 100-jarige veteraan Kenneth Mayhew is er ook dit jaar weer bij in Wageningen. Hij wordt geïnterviewd door presentator Erik van der Pol

11.35 Atlete Jip Vastenburg uit Apeldoorn viert Bevrijdingsdag op haar eigen manier:

11.20 In Zutphen krijgen nazaten van de Canadese korporaal Patrick Morgan de kans om te zien waar het lichaam van hun oom 72 jaar geleden gevonden is. Hij krijgt een eigen straat. Zie ook: Nazaten Canadese soldaat onthullen straatnaambord

11.05 Boven onder meer Herwijnen en Fort Vuren is vanmiddag een flypast te zien van onder andere D-Day veteraan Spitfire Mk.IX

10.55 Klaar voor Bevrijdingsdag

10.35 Met een saluutschot wordt het Foulkes Festival in Wageningen officieel geopend

10.30 Onze verslaggeefster zat op de plek waar prins Bernhard ooit ook zat

10.20 Naspelen van loopgraven tijdens de Koreaanse Oorlog

10.15 Jong geleerd ...

10.10 Historische voertuigen op het Foulkes festivalterrein

10.00 Presentator Erik van der Pol met een van de deelnemers van het defilé

9.55 'Vrijheid is een groot goed in Nederland'

9.45 Deze militairen helpen vandaag mee

9.35 En hier draait het om vandaag:

9.20 Het draaiboek van het defilé wordt doorgenomen

9.15 Het is ook weer kinderbevrijdingsfestival in De Lindenberg in Nijmegen:

9.00 Hoe moet je ook alweer vlaggen? Op 5 mei mag je geen oranje wimpel uithangen. Dat mag alleen op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en Prinses Amalia. Er zijn nog wat richtlijnen:

Er is geen richtlijn voor de afmeting van de vlag, behalve dat de lengte zich verhoudt tot de breedte als 3:2.

De vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben.

In principe mag de onderste punt niet aan de mast worden bevestigd; de vlag dient te wapperen. In het geval dat de vlag anders de grond raakt, mag hier een uitzondering op gemaakt worden.

De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering daarop is wanneer de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

Foto: Wikimedia Commons

8.50 Het Bevrijdingsvuur in Wageningen

8.40 Zo werd 72 jaar geleden de bevrijding in Ermelo gevierd:

8.25 In Westervoort wordt de brug traditioneel mooi verlicht:

8.20 Hoe ging de capitulatie ook alweer?. Lees het hier: Hoe zat dat nou met de Duitse capitulatie op 5 mei in Wageningen?

8.10 De dag begon vroeg voor de verspreiders van het Bevrijdingsvuur. Ruim 1300 lopers haalden het vuur om middernacht op in Wageningen en verspreidden het door het hele land.

7.50 Het wordt de warme jas aan op Bevrijdingsdag, vertelt meteoroloog Tom van der Spek van MeteoGroup. 'De bewolking is nagenoeg gesloten, het is fris met een stevige noordenwind. Het wordt niet warmer dan 11 à 12 graden Het blijft wel zo goed als droog met een verdwaald spatje motregen.'

7.45 de 33 lopers uit Geldermalsen houden een lopersontbijt in een warme bus. Zij haalden het Bevrijdingsvuur om middernacht op in Wageningen. 'Het was fantastisch. Die paar druppeltjes regen maakten ons niet uit. Het vuur heeft ons zo opgewarmd', vertelt Annelies Brand, voorzitter 4 en 5 Mei Comité Geldermalsen.

Foto: Omroep Gelderland