Liveblog: Bevrijdingsdag in Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - In heel Gelderland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. In Wageningen is weer het traditionele defilé en ook het Bevrijdingsfestival Gelderland 2017. Wij volgen de festiviteiten in de hele provincie.

Liveblog: 10.30 Onze verslaggeefster zat op de plek waar prins Bernhard zat 10.20 Naspelen van loopgraven tijdens de Koreaanse Oorlog 10.15 Jong geleerd ... 10.10 Historische voertuigen op het Foulkes festivalterrein 10.00 Presentator Erik van der Pol met een van de deelnemers van het defilé 9.55 'Vrijheid is een groot goed in Nederland' 9.45 Deze militairen helpen vandaag mee 9.35 En hier draait het om vandaag: 9.20 Het draaiboek van het defilé wordt doorgenomen 9.15 Het is ook weer kinderbevrijdingsfestival in De Lindenberg in Nijmegen: 9.00 Hoe moet je ook alweer vlaggen? Op 5 mei mag je geen oranje wimpel uithangen. Dat mag alleen op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en Prinses Amalia. Er zijn nog wat richtlijnen: Er is geen richtlijn voor de afmeting van de vlag, behalve dat de lengte zich verhoudt tot de breedte als 3:2.

De vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben.

In principe mag de onderste punt niet aan de mast worden bevestigd; de vlag dient te wapperen. In het geval dat de vlag anders de grond raakt, mag hier een uitzondering op gemaakt worden.

De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering daarop is wanneer de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn. Foto: Wikimedia Commons 8.50 Het Bevrijdingsvuur in Wageningen 8.40 Zo werd 72 jaar geleden de bevrijding in Ermelo gevierd: 8.25 In Westervoort wordt de brug traditioneel mooi verlicht: 8.20 Hoe ging de capitulatie ook alweer?. Lees het hier: Hoe zat dat nou met de Duitse capitulatie op 5 mei in Wageningen? 8.10 De dag begon vroeg voor de verspreiders van het Bevrijdingsvuur. Ruim 1300 lopers haalden het vuur om middernacht op in Wageningen en verspreidden het door het hele land. 7.50 Het wordt de warme jas aan op Bevrijdingsdag, vertelt meteoroloog Tom van der Spek van MeteoGroup. 'De bewolking is nagenoeg gesloten, het is fris met een stevige noordenwind. Het wordt niet warmer dan 11 à 12 graden Het blijft wel zo goed als droog met een verdwaald spatje motregen.' 7.45 de 33 lopers uit Geldermalsen houden een lopersontbijt in een warme bus. Zij haalden het Bevrijdingsvuur om middernacht op in Wageningen. 'Het was fantastisch. Die paar druppeltjes regen maakten ons niet uit. Het vuur heeft ons zo opgewarmd', vertelt Annelies Brand, voorzitter 4 en 5 Mei Comité Geldermalsen. Foto: Omroep Gelderland

Heeft u een leuke foto, mail die dan naar omroep@gld.nl