Het nieuws van Bevrijdingsdag; de laatste strohalm voor Achilles en een spierziekte-estafette

ARNHEM - Gelderland staat de hele dag in het teken van Bevrijdingsdag. Verder hoopt Achilles'29 de laatste strohalm te grijpen en er is een spierziekte-estafette. Dit is het nieuws van vrijdag 5 mei.

Vandaag precies 72 jaar geleden gaf het Duitse leger zich in Wageningen over. Het markeerde het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ook Gelderland staat op Bevrijdingsdag stil bij deze belangrijke gebeurtenis. Zo is rond middernacht het Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken, de plaats waar in 1945 de vrede werd getekend. En organiseren onder andere Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem en Zutphen bevrijdingsfestivals.

Haalt Achilles'29 het?

Of de puntenaftrek door de KNVB nog echt van belang is voor Achilles'29, weten we vanavond rond 21.45 uur. Dan is de laatste wedstrijd tegen Jong PSV afgelopen. De Groesbekers moeten winnen en FC Dordrecht moet verliezen. Alleen dan blijft Achilles'29 in de Jupiler League. Elk ander resultaat betekent sowieso degradatie voor de ploeg van trainer Eric Meijers. En dan is de rechtszaak tegen de KNVB nog niet eens meegenomen.

Overigens staat ook voor De Graafschap nog iets op het spel. Als RKC verliest van MVV, Eindhoven punten verspeelt tegen Helmond Sport én de Doetinchemmers winnen van FC Oss, speelt De Graafschap in de play-offs voor promotie.

Spierziekte-estafette

Het Prinses Beatrix Spierfonds organiseert de 'Het zit in MEI Challenge'. Hiermee wil het fonds laten zien dat spierziekte-patiënten niet alleen staan in hun strijd tegen spierziekte. Ook Ineke Scholten uit Apeldoorn doet mee aan deze uitdaging. Zij rijdt vandaag op haar aangedreven rolstoel van Ugchelen naar Vaassen tijdens een speciale estafette. Met haar actie wil Ineke geld ophalen voor onderzoek naar haar spierziekte DVN (dunnevezelneuropathie).