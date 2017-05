Op deze festivals kun je vandaag de vrijheid vieren

WAGENINGEN - Bevrijdingsdag wordt vandaag ook in Gelderland volop gevierd. Natuurlijk in Wageningen, de plaats waar de vrede in 1945 werd getekend, maar ook op andere plekken in de provincie zijn er festivals.

In Wageningen wordt om 15.00 uur het traditionele defilé gehouden. Omroep Gelderland zendt dat live uit. Om 17.20 uur is er het programma VRIJ, met daarin reportages van de festiviteiten en een compilatie van het defilé. Ook op Radio Gelderland en onze app en website doen we de hele dag verslag.

In Wageningen worden ook veel concerten georganiseerd. Op het hoofdpodium treden onder meer Diggy Dex, Douwe Bob en DI-RECT op. In de avond is het de beurt aan onder meer Fresku&MocroManiac en The Dirty Daddies.

In Nijmegen is het feest op het Hunnerpark. Daar treden onder meer Jonna Fraser, De Likt, Donnie en Woodie Smalls op. In het Sonsbeekpark in Arnhem wordt ook een festival georganiseerd. Het FLOW Freedom Festival. Het is voor het eerst dat er in het park een festival op Bevrijdingsdag wordt georganiseerd.

Liefhebbers van de fiets kunnen terecht rondom de Waal. Van Slot Loevestein tot Tiel is er een rij aan evenementen. Via veerpontjes kan de rivier worden overgestoken.

Ook op andere plekken in Gelderland zijn er evenementen. Bijvoorbeeld in Zutphen, daar wordt Bevrijdingspop Achterhoek gehouden. In Beuningen is er Vrijpop, dat duurt van 12.00 tot 24.00 uur. Liberazione wordt georganiseerd in Apeldoorn, dat is op het Zwitsalterrein.

