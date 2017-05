Mislukte woningoverval in Zwartebroek

Foto: Omroep Gelderland

ZWARTEBROEK - Een man heeft donderdagavond geprobeerd een woning aan de Veenburgerweg in Zwartebroek (gemeente Barneveld) te overvallen. De dader is zonder buit gevlucht. Hij is voortvluchtig.

De woningoverval was rond 20.30 uur. De eigenaren zijn op vakantie. De ouders van één van de eigenaren pasten op de woning. Toen de vrouw even buiten was, stond de dader plotseling voor haar neus. Hij dwong haar naar binnen te gaan. Toen zij bij de keukendeur stond, gaf ze de overvaller een duw en sloot snel de deur. De man maakte zich daarop uit de voeten. De politie onderzoekt de zaak.