'Hier heb ik geen woorden voor', ernstig zieke Ria bedolven onder kaarten en brieven

NIJMEGEN - Ria en haar familie kunnen hun geluk niet op. De Nijmeegse - die is getroffen door de spierziekte ALS - kreeg afgelopen week meer dan vijfhonderd brieven en kaarten opgestuurd. Haar kinderen en kleinkinderen hadden hiervoor een oproep geplaatst op sociale media.

'Hier heb ik geen woorden voor', vertelt dochter Renate bij het radioprogramma Thuis in Gelderland van Omroep Gelderland. 'Er zat een brief tussen van een 87-jarige man die 's nachts om drie uur aan mijn moeder dacht. En ook tekeningen van kinderen van drie.'

Vorige week bracht de familie via sociale media een brief naar buiten. Daarin schreven de kinderen en kleinkinderen dat het slecht gaat met Ria. 'Op dit moment kan ze weinig anders meer dan liggen. Uiteraard gaat haar lichaam flink achteruit, maar haar gedachten malen door. Zou u zo lief willen zijn om iets te sturen in deze laatste fase van haar leven', schreven ze onder andere.

Luister hier het hele interview met Renate Jansen:

'Geen woorden voor'

Na de oproep kwamen er postzakken met brieven en kaartjes binnen bij Veste Brakkenstein in Nijmegen. In dit verpleeghuis woont Ria. 'Dinsdag lag er een enorme postzak met - ik denk - 300 kaarten erin. En elke keer als ik daar nu ben, ligt er weer post voor mama. Dat is fantastisch, daar heb ik geen woorden voor.'

Ondanks de brieven gaat het wel steeds slechter met Ria. 'Ze gaat hard achteruit', vervolgt dochter Renate. 'Mama heeft nu ook paniekaanvallen. Ze is bang dood te gaan en haar kinderen en kleinkinderen achter te laten. Het is te erg voor woorden om mama zo te zien lijden en haar niet te kunnen helpen.'

Kaartjes

Kaartjes kunnen nog steeds gestuurd worden naar onderstaand adres:

Verpleeghuis Veste Brakkenstein

Ria Jansen

afd. De Frasselt

Driehuizerweg 376

6525 PP Nijmegen

Zie ook: Wie stuurt zieke Ria uit Nijmegen een kaartje?