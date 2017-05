Standje voor gemeente Lingewaard om stemapp

ANGEREN - De gemeente Lingewaard is op de vingers getikt door minister Ronald Plasterk. Lingewaard zou volgens ANP volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen willen experimenten met een stemapp.

Maar de minister is nooit bij die plannen betrokken en dus heeft de gemeente volgens hem voorbarig gehandeld. Ook zes andere gemeenten worden in een brief aan de Tweede Kamer genoemd.

De proef met stemmen via een smartphone moet de opmaat zijn naar de mogelijkheid om te stemmen vanuit huis. Het kabinet vindt dat stemmen via internet nog niet veilig genoeg is.