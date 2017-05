In beeld: de Dodenherdenking in Gelderland

EDE - Ook Gelderland stond stil bij de Dodenherdenking. In Arnhem is het de laatste keer dat de herdenking op de huidige locatie bij de Eusebiuskerk plaatsvindt.

Door de bouw van woningen en het nieuwe filmhuis op het plein, wordt het oorlogsmonument, Mens tegen macht van Gijs Jacobs van den Hof verplaatst.

In Nijmegen sprak burgemeester Bruls op het Keizer Traianusplein. Daarvoor legde hij een krans bij de Kitty de Wijzeplaats.

In Groesbeek werden kransen gelegd op de Canadese erebegraafplaats. Daarvoor werd er een stille tocht gehouden.

De dodenherdenking in Harderwijk:

In Culemborg werd een herdenkingsconcert gehouden, daarna werd in een stoet naar de begraafplaats gelopen.

In Doetinchem was het druk in de Catharinakerk.

Op Facebook vertellen mensen wat Dodenherdenking voor hen betekent. 'Twee minuten stil zijn om de mensen te herdenken die gestorven zijn in de oorlogen en dan vooral mijn eigen familie. Aan de kant van mijn vader omdat ze Joods waren en de familie van mijn moeder omdat ze uit Putten kwamen. Maar ook omdat ik bid dat er nooit meer zo'n oorlog komt', vertelt Rachel.

Janny: 'Het herdenken van alle gevallenen in oorlogen wereldwijd. Voor mij persoonlijk sta ik ook even stil bij de mensen om mij heen die er niet meer zijn en worden gemist.' Yolanda: 'Leren en beseffen dat we dit niet mogen laten gebeuren. Het begon niet met moorden, het begon met buitensluiten.'

In Groesbeek was Roos Dunk druk met het maken van een krans voor de Canadian War Cemetry in Groesbeek. Ze wipt de krans tegen haar buik omhoog. "Zo kan ik zien hoe die eruit gaat zien", legt ze uit.

Rijkswaterstaat en openbaar vervoer

Rijkswaterstaat riep mensen die onderweg zijn en willen herdenken om een parkeerplaats te zoeken. Stilstaan op de vluchtstrook mag niet. Het openbaar vervoer lag om 20.00 uur twee minuten stil.