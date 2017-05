Groeiende zorg over massale bomenkap in Gelderland, maar is dat terecht?

ARNHEM - De Gelderse Natuur en Milieu Federatie, de Achterhoekse Bomenstichting en lokale protestgroepen maken zich grote zorgen over de toenemende kap van bomen in Gelderland. Minder bomen is slecht voor het milieu en het landschap en grondeigenaren kappen om de verkeerde redenen.

De gemeente Lochem heeft bijvoorbeeld te weinig geld om het onderhoud van bomen te betalen. Daarom gaan ze bomen kappen om de houtopbrengst daarvoor in te zetten. De Achterhoekse Bomenstichting is hier fel op tegen.

Een helder voorbeeld, maar klopt het beeld ook dat er in heel Gelderland massaal meer bomen worden gekapt?

7,7 miljoen minder bomen in Gelderse bossen

Gelderland heeft honderdduizend hectare bos en is daarmee de meest bosrijke provincie van Nederland.

Volgens bosdeskundige Jan den Ouden wordt er in dat bos de laatste jaren inderdaad meer gekapt: 'Staatsbosbeheer vangt een deel van de bezuinigingen op met houtverkoop, biomassasubsidies zorgen voor een stimulans en op veel plekken is natuurherstel. Daar worden bossen gekapt voor heide of zandgrond.'

Cijfers ondersteunen dit, voor zover ze beschikbaar zijn. Volgens de laatste bosinventarisatie uit 2012 is het aantal hectare bos niet afgenomen ten opzichte van 2005. Wel staan er 7,7 miljoen minder bomen in de bossen.

Kapmeldingen zijn toegenomen

De kapmeldingen in het bos zijn toegenomen sinds het begin van dit millennium. In 2001 werd er voor 280 hectare gemeld en in 2016 voor 450 hectare. De cijfers zijn alleen incompleet, want Staatsbosbeheer hoeft niet te melden. Voor alle meldingen van bomenkap moeten grondeigenaren trouwens nieuwe bomen terug planten.

Dat er meer gekapt wordt, is volgens Den Ouden niet erg: 'De bossen van Gelderland worden gemiddeld genomen steeds ouder en in ouder bos staan dikkere bomen, maar minder per hectare.'

Kap in gemeenten wordt niet centraal bijgehouden

Behalve in bossen wordt er ook gekapt in het landelijk gebied en in de steden. Met name de kap van laanbomen zorgt voor veel protest van burgers.

Volgens Harold Schoenmakers van de brancheorganisatie voor boomspecialisten is die kap zeker niet toegenomen ten opzicht van 15 jaar geleden. Dat beeld komt volgens hem doordat burgers mondiger zijn geworden en veel vaker protesteren.

Schoenmakers is blij met de vele protesten. 'Die aandacht is goed. Niemand kan meer rücksichtslos rooien. Actiegroepen vragen nu meteen wat er aan de hand is. Het is ook eerlijker tegenwoordig. Als de weg breder moeten worden, dan moet je kiezen. Willen we een bredere weg, of bomen?'

Hoeveel gemeenten precies kappen wordt niet centraal bijgehouden, ook niet waarom.

'Geen cijfers is geen excuus.'

Zonder harde cijfers blijft bomenkap een lastige discussie. Bezorgde organisaties of burgers kunnen hun zorgen bijna nooit hard maken. Niemand weet precies hoeveel bomen er gekapt worden in Gelderland en om welke reden.

Volgens de provincie houdt niemand dat bij. Zelf weten ze het ook niet. Paul Hofman-Fransen van GroenLinks stelt dat het gebrek aan cijfers komt door gebrek aan beleid.

De provincie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor de natuur in Gelderland. De SP en GroenLinks vinden dat de provincie daarom betere informatie moet verzamelen om toezicht te houden op hoeveel en waarom er gekapt wordt in Gelderland. 'Geen cijfers is geen excuus.' Aldus Hofman-Fransen.