Oorlogsmonument onthuld in Groessen

Foto: Gemeente Duiven

GROESSEN - In Groessen is donderdagmiddag een monument onthuld voor de broers Jan en Piet Meuwsen. De broers werden in in 1944 door de Duitsers doodgeschoten, ze waren 23 en 17 jaar.

Met het monument wordt gehoopt dat het verhaal niet vergeten zal worden. Bij de onthulling waren, volgens de gemeente Duiven, honderd mensen aanwezig. Het monument bestaat uit een houten vliegtuigvleugel, waar een onderdeel is op gemonteerd.