NS baalt: reizigers urenlang vast in trein door gijzeling in Klarendal

ARNHEM - De NS baalt enorm van de spoorsituatie woensdag rondom Arnhem. Vanwege de politie-inzet bij de gijzeling in de wijk Klarendal was het treinverkeer bij Arnhem lange tijd gestremd. Daardoor zaten mensen urenlang in een dichte ICE Internationaal.

'Natuurlijk is dat balen. De politie had ons opgedragen om de treinen niet open te maken. Dus we hadden dit niet in eigen hand', legt een NS-woordvoerder uit. 'Zoiets gebeurt wel vaker, maar zo lang is vrij uitzonderlijk.'

Een 57-jarige man uit Arnhem gijzelde woensdag in eerste instantie vier mensen. De verdachte was gewapend met messen en leek een bomvest te dragen. Zijn wapen en bomvest bleken nep te zijn. Vanwege de dreiging werd een deel van Klarendal afgesloten door de politie.

Treinhinder

Het treinverkeer op onder meer de trajecten tussen Arnhem Centraal en Zevenaar en tussen Arnhem Centraal en Dieren had er hinder van. Ook richting de Achterhoek en Duitsland reden er geen treinen.

'Alleen de laatste deur van de ICE International stond bij het perron. In zo'n situatie mogen we de treindeuren niet openmaken. Het treinpersoneel heeft hard gelopen om te regelen wat er te regelen viel. Maar we hadden weinig handelingsvrijheid. Na enkele uren mochten we die deur openmaken.'

Arrestatie

Na enkele uren werd de verdachte gearresteerd. Toen de man in de handen liep van het arrestatieteam, moest hij zich uitkleden tot op zijn onderbroek om te kijken of hij een bomgordel of wapens droeg.

