Verdachte doodrijden overvaller betrokken bij andere rechtszaak

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Arnhemmer die verdacht wordt van het doodrijden van een overvaller op 30 maart dit jaar, is in nog een rechtszaak verwikkeld. De 34-jarige Arnhemmer werd in juni 2016 veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.