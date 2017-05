SP wil opheldering over afschieten herten

UDDEL - De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan de provincie naar aanleiding van de tv-uitzending van Brandpunt over het afschieten van edelherten. In die uitzending en bij Omroep Gelderland klagen jagers over de hoge druk om een groot aantal herten af te schieten.

'Als de jagers in verzet komen, moet je het als provincie wel erg bont maken', aldus de partij. Ze willen weten om hoeveel dieren het gaat en waarop de aantallen zijn gebaseerd. Ook willen ze weten of de provincie wel haar best doet om het wild op andere manieren te beheren.' De SP wil dat het college zich inzet voor een diervriendelijkere vormen van wildbeheer. 'Extra jagers invliegen om genoeg herten af te schieten'

