Laatste dodenherdenking bij Eusebiuskerk

ARNHEM - Het is de laatste keer dat de dodenherdenking op de huidige locatie bij de Eusebiuskerk in Arnhem plaatsvindt. Door de bouw van woningen en het nieuwe filmhuis op het plein voor de kerk, wordt het beeld 'Mens tegen macht', van Gijs Jacobs van den Hof verplaatst en herdenkt men volgend jaar hoogstwaarschijnlijk op een andere plek.

De herdenking begint met een korte dienst in de Walburgiskerk. Na afloop verzamelen de bezoekers zich in de Stadhuishal van het stadhuis. Om 19.45 uur loopt de stoet in stilte naar het monument.

Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen. Tijdens een korte plechtigheid worden er kransen gelegd en enkele gedichten voorgedragen. De herdenking duurt tot 20.30 uur. Aansluitend is er in de Eusebiuskerk een herdenkingsconcert, uitgevoerd door Philharmonie Gelre en Capella Arnhem.