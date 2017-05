Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

WAGENINGEN - In Wageningen wordt rond middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. Ruim 1300 lopers verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, daarna het vuur over heel het land.

De Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord overhandigt het Bevrijdingsvuur aan burgemeester Geert van Rumund van Wageningen, die met het ontsteken van het vuur in de vuurschaal de overgang van herdenken naar vieren symboliseert. Dat gebeurt op het 5 Mei plein voor Hotel de Wereld, waar in 1945 over de capitulatievoorwaarden met de Duitsers werd onderhandeld

Bevrijdingsvuur in zeker 60 gemeenten

Lopersgroepen brengen het bevrijdingsvuur naar ruim 60 gemeenten. De eerste lopers vertrekken naar Haarlem, waar de nationale start van de Bevrijdingsfestivals is. Daarna volgen delegaties uit andere gemeenten, waaronder ook een groot aantal Gelderse plaatsen.