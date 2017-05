Verboden woning in te gaan vanwege hennepkwekerij

VAASSEN - De gemeente Epe heeft donderdag een woning in Vaassen gesloten omdat er een hennepkwekerij is aangetroffen. Het huis is tot 4 augustus dicht. In die periode is het verboden de woning te betreden.

In het huis aan de Deventerstraat werd in maart dit jaar een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen. Ook lag er gedroogde hennep in de woning. De politie heeft de kwekerij ontmanteld en de softdrugs in beslag genomen. Epe heeft samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek besloten harder op te treden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin. Mede daarom is de woning gesloten. In augustus vorig jaar gebeurde dat ook al met een huis aan de Laar-Enk in Epe.