Auto rijdt in sloot Duiven

DUIVEN - Op de Westsingel in Duiven is een auto in de sloot gereden.

De bestuurder zou daarna gereanimeerd zijn door de hulpdiensten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Mogelijk werd de bestuurder onwel tijdens het rijden.